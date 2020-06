Universiteit van Harvard roept op om jezelf te beschermen tegen corona: “Vrij met een mondmasker”

Wetenschappers van de Harvard University hebben ontdekt dat seks het coronavirus kan verspreiden. Daarop roepen onderzoekers op om te voorkomen in plaats van te genezen. Hoe preventieve maatregelen nemen? Draag tijdens het vrijen een mondmasker...

Een nieuw onderzoek, gepubliceerd in het vakblad the Annals of Internal Medicine, heeft uitgewezen dat het coronavirus kan overgedragen worden door seksueel contact. Het risico op besmetting verkleint door preventieve maatregelen te nemen in de slaapkamer: niet kussen, douchen voor en na het vrijen en - als je het echt optimaal veilig wil doen - een mondmasker dragen tijdens de daad.

Om erachter te komen welke activiteiten tussen de lakens het meeste risico op corona met zich meedragen, rangschikten de onderzoekers verschillende scenario’s. Niet geheel verrassend brengen onthouding, masturbatie en sexting weinig risico met zich mee, maar voor wie vrijt met mensen die al dan niet onder hetzelfde dak wonen, ligt het even anders. Die activiteiten worden als ‘risicovol’ geclassificeerd.

Niet haalbaar

“Voor sommige patiënten is volledige onthouding van seksuele activiteit geen haalbaar doel”, zegt hoofdonderzoeker Jack Turban. “In deze situaties is seks met personen in dezelfde quarantaine de veiligste aanpak. Wie deze aanpak niet kan volgen, kan baat hebben bij risicobeperkende counseling. Die effectief is gebleken in andere domeinen van seksuele gezondheid. Mensen moeten ook informatie krijgen over hoe ze het risico op andere seksueel overdraagbare aandoeningen kunnen verminderen, evenals over het belang van het gebruik van anticonceptie gedurende deze periode om ongewenste zwangerschap te voorkomen.”

De studie komt kort nadat Veerawat Manosutthi, senior medisch expert bij Disease Control Department, beweerde dat herstelde coronaviruspatiënten gedurende dertig dagen seks zouden moeten vermijden. Ook kussen wordt volgens haar het best vermeden in die periode.