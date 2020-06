De coronaregels van de F1: veel testen, kleinere teams, weinig journalisten en geen publiek

De Formule 1 heeft vijf belangrijke maatregelen ingevoerd wegens het coronavirus om het seizoen weer te kunnen opstarten. De herstart van de Formule 1 is gepland op 5 juli in Oostenrijk en de herziene kalender telt voorlopig acht races in Europa.

Alle coureurs, medewerkers van de renstallen en anderen die werkzaam zijn op het circuit moeten voorafgaand aan een Grote Prijs op het virus zijn getest en een gezondheidsverklaring kunnen voorleggen als bewijs. Tijdens het raceweekend zullen medische teams geregeld opnieuw testen op Covid-19 uitvoeren.

De coureurs en teammedewerkers moeten zoveel mogelijk met charters naar de circuits vliegen en apart van elkaar tussen hotels en circuits reizen. Er zijn ook veel minder mensen toegestaan op de circuits. De teams moeten dus inkrimpen, maar dat geldt ook voor organisaties en het aantal journalisten en tv-zenders. Verder is publiek niet welkom en is afstand houden de stelregel.

Twee Grote Prijzen hebben een andere naam gekregen. Het betreft de tweede race die wordt gehouden op hetzelfde circuit. Na de Grote Prijs van Oostenrijk op 5 juli volgt de Grote Prijs van Steiermark op de Red Bull Ring, vernoemd naar de streek waar het circuit zich bevindt. En na de Grote Prijs van Groot-Brittannië op 2 augustus is het circuit van Silverstone een week later ook het decor voor de Formula 1 70th Anniversary Grand Prix, verwijzend naar het 70-jarig bestaan van de Formule 1.

Op 30 augustus houdt de F1-karavaan halt in België voor de klassieker op het circuit van Spa-Francorchamps.