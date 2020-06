Niet overal zijn de kleuters vandaag terug naar school gegaan. In Basisschool GoBiLijn in Bilzen gaan de klasjes pas op maandag 8 juni terug open. “Dat geeft ons de tijd om de opstart zo veilig mogelijk te laten verlopen”, verduidelijkt zorgcoördinator Dario Simone.

