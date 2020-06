Dinsdag vinden in zeven Amerikaanse staten en in Washington D.C. voorverkiezingen plaats. Joe Biden, de enige overblijvende kandidaat aan Democratische kant, kan dinsdag de nodige 1.991 kiesmannen binnenhalen om ook officieel de kandidaat voor de Democraten te worden.

Biden is nog de enige kandidaat aan Democratische kant sinds Bernie Sanders enkele weken geleden de handdoek in de ring gooide. Het is dus zo goed als zeker dat hij ook de kandidaat wordt, maar officieel ...