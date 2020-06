Stationsstraat in Beringen tijdlang afgesloten voor spouwmuurbrand

Regio

Aan restaurant Payitath in de Stationsstraat in Beringen is zaterdagavond rond 18.40 uur een spouwmuurbrand ontstaan, tussen een binnen- en een buitenmuur. De straat werd een tijdlang afgesloten terwi...

Lees verder