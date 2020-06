Eerste interview met ontslagen STVV-coach Kostic: “Een rol als T2 was even een optie”

Milos Kostic (48) is niet langer coach van STVV. De club kondigde dinsdag het einde aan van de samenwerking met de Sloveen. Verwacht geen tranen of natrappen bij Kostic, hij trekt in goede verstandhouding de deur op Stayen achter zich dicht. “Ik ben dankbaar voor de kans die ik hier gekregen heb.”