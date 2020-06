Kleuters De Kleurdoos voor de tweede keer 'terug naar school'

Zonhoven - Op dinsdag 2 juni mocht De Kleurdoos in Zonhoven voor de tweede keer dit schooljaar starten. De kleuters en leerkrachten waren blij om elkaar terug te zien.

"Joepie, de juffen en meesters zijn blij, vandaag staan hun lieverds terug in de rij. Eindelijk weer spelen, niet meer vervelen. Samen in de klas, iedereen weer in z'n sas. Vriendjes zien elkaar weer, wuivende handjes gaan op en neer. Het is een dag om naar uit te kijken, samen zijn zal ons weer enorm verrijken!" zo verwoordde juf Miriël het in een gedichtje. Omdat het toch wat rare tijden zijn en het schoolgebeuren een beetje anders verloopt, kreeg elke kleuter een troostpopje, gesponsord door 'Drukke mama's'. De juffen en meesters hebben van juf Rita ook een 'welkomst-hartje' gekregen.

Aan alle mensen willen we nog ons troostversje meegeven:

De zon blijft de zon en de maan blijft de maan

en wat nu gebeurt gaat voorbij.

En ben je voorlopig ver van me vandaan

dan denk ik je dicht bij mij