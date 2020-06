Slechts 11 nieuwe besmettingen in Limburg, laagste aantal sinds metingen

Hasselt - Er zijn de afgelopen 24 uur slechts elf nieuwe besmettingen gemeld in de Limburgse ziekenhuizen en woonzorgcentra. Dat is het laagste aantal sinds de uitbraak van de coronapandemie. Het bewijst dat de strenge lockdownmaatregelen van de afgelopen weken geholpen hebben om de verspreiding in te dijken.

De 11 nieuwe gevallen brengen het totaal op 6.252 bevestigde besmettingen in Limburg. Sinds de uitbraak is dat het laagste cijfer en het wijst erop dat de kracht van het dodelijke virus aan het uitdoven is.

Wat de dagelijkse coronacijfers voor België betreft: er zijn 98 nieuwe gevallen gerapporteerd. In ons land komt het totaal daarmee op 58.615 bevestigde gevallen. Het virus blijft ook nog iedere dag mensenlevens eisen, al zijn die cijfers wel laag. De afgelopen 24 uren gaat het over 19 overleden personen: 13 in het ziekenhuis en 6 in de woon-zorgcentra. Sinds de uitbraak heeft het virus al zeker 9.505 mensenlevens geëist in ons land. De meeste van die dodelijke slachtoffers vielen te betreuren in de woonzorgcentra (4.807), de andere grote groep patiënten stierf in het ziekenhuis (4.587), een kleine minderheid overleed thuis of op een andere plek. Daarbij moet wel in rekening worden genomen dat van de overlijdens in de woonzorgcentra slechts 26% bevestigd is, in de ziekenhuizen gaat het om 95% bevestigde gevallen.

Intensieve afdeling

Uit de cijfers en de statistieken blijkt dat de eerste golf van de coronapandemie in zijn laatste dagen zit. De afgelopen 24 uur mochten opnieuw 14 patiënten naar huis, wat het totaal op 17.323 ontslagen ziekenhuispatiënten brengt. Er waren echter ook 26 nieuwe opnames in de Belgische ziekenhuizen. In totaal liggen er nu nog 819 coronapatiënten in een ziekenhuisbed, dat zijn er 3 meer dan gisteren. 166 van hen verblijven op de intensieve afdeling, dat zijn er 2 meer dan een dag voordien.