26 nieuwe ziekenhuisopnames, 19 overlijdens afgelopen 24 uur

Ook aan de vooravond van de veiligheidsraad die over een verdere versoepeling van de maatregelen moet beslissen, blijft de dalende trend zich verderzetten. De voorbije 24 uur zijn er in ons land 98 nieuwe besmettingen met het coronavirus bevestigd.

Dat blijkt uit de meest recente cijfers van Scienscano. Dat zijn er opnieuw minder dan bij de vorige update van maandag werden meegedeeld. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is nagenoeg stabiel gebleven: 26 nieuwe opnames, tegenover 25 bij de update van gisteren.

Over de voorbije week bekeken blijft de trend van het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen dalend. Het aantal nieuwe opnames neemt gemiddeld met zo’n 5 procent per dag af. In totaal verblijven er nog 819 coronapatiënten in de ziekenhuizen. 166 van hen verblijven op de afdelingen intensieve zorgen.

Het aantal nieuw gemelde overlijdens bedraagt 19, waardoor het totaal aantal overlijdens in ons land oploopt tot 9.505. Van de nieuw gemelde overlijdens verbleven 13 personen in het ziekenhuis, de overigen in een woonzorgcentrum.