Christophe keek met nieuwe vriend naar ‘Blind getrouwd’: “Hij moest toekijken hoe ik gevoelens had voor een ander”

Samen kijken naar een programma waarin je nieuwe liefde gevoelens heeft voor iemand anders, het is niet meteen een romantische gedachte. Maar dat is wel wat Christophe en Carl gedaan hebben bij het begin van hun relatie, vertellen ze in Dag Allemaal.

Toen Carl tijdens een etentje vroeg waar Christophe voor het laatst op reis was geweest, kon hij niet anders dan te antwoorden dat dat zijn huwelijksreis was geweest. Een scenario waar Carl geen rekening mee had gehouden. “We hebben beslist om dan samen naar de uitzendingen te kijken. Dat was belangrijk, om het verhaal daarrond te kunnen doen en de emoties wat op te vangen”, vertelt Christophe aan Dag Allemaal.

Volgens het koppel was het voor beiden een leerrijke ervaring. Want Christophe herbeleefde zo een intens parcours en Carl moest dan weer toekijken hoe zijn nieuwe liefde gevoelens kreeg voor een ander. Intussen supporterde ook heel Vlaanderen voor Nick en Christophe, iets dat niet aangenaam was voor Carl. “Ik heb geprobeerd online berichten niet te veel te lezen. Alle begrip voor iedereen die het volgde op tv overigens, maar ik had soms wel zin om het van de daken te schreeuwen.”