Fase rood: brandweer roept op tot voorzichtigheid in natuur en eigen tuin

Genk / Lanaken / Zonhoven -

De Limburgse brandweerkorpsen stellen een stijgend aantal natuurbrandjes vast, vaak door een menselijke fout. Maandagavond was er bijvoorbeeld een illegale barbecue aan Thorpark in Waterschei. Door de droogte heerst een extreem hoog brandgevaar in bos en natuur, maar ook in uw eigen tuin.