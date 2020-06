De start van de koopjesperiode wordt in Frankrijk uitgesteld naar 15 juli. Dat heeft minister van Economie Bruno Le Maire bekendgemaakt. Ook in België werden de solden uitgesteld, maar dan naar 1 augustus.

Normaal zouden de solden in Frankrijk ook al vroeger starten dan in België, namelijk op 24 juni. Maar net als in België vroegen sommige handelaren om uitstel wegens de coronacrisis. Minister Le Maire liet nu weten dat de koopjesperiode van vier weken zal starten op 15 juli.