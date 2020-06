Net als in de meeste Europese landen zijn in de Syrische voetbalstadions geen fans toegelaten. Ook niet bij Al-Ittihad, die zijn thuismatchen afwerkt in het Al-Baladi-stadion in de stad Aleppo. De fans van de club hebben daar iets echter iets op gevonden. Met enkele honderden trokken ze naar het dak van een appartementsgebouw naast het stadion. Vandaar konden ze de match live volgen, en bij een doelpunt barstte de vreugde los.