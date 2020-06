“Burgemeester Raskin mag in zijn tuin vijf miljoen liter grondwater oppompen. Als elk gezin zo’n vergunning krijgt, is Hoeselt uitgedroogd eer de zomer voorbij is”, zegt raadslid Jasper Goffin (Best Groen). De verenigde oppositie gaat dan ook in beroep tegen de toegekende vergunning. Werner Raskin (Vld Plus) reageert furieus: “Dit is een inbreuk op mijn privéleven. Men wil mij beschadigen zonder dat ik iets fout doe.”