Einde transferperiode: enkel Sint-Truiden heel actief

In het basketbal eindigde zondag de mutatieperiode voor niet-professionele spelers. Net als vorig jaar vielen relatief weinig transfers te noteren. Enkel bij Sint-Truiden was het een druk komen en gaan, terwijl DBC Houthalen een leegloop kende. De meeste Limburgse ploegen lijken zich sportief lichtjes - vooral gericht - versterkt te hebben. Het heet wel dat eerste landelijke bij de mannen straffer is dan de voorbije jaren. In de Limburgse reeks van tweede landelijke staan acht B-teams en dat zijn vooral opleidingsploegen. In eerste provinciale werpt Tongeren zich op als titelfavoriet. Nadat het vorig seizoen net naast de hoogste bekroning greep, treedt het met een nog bredere kern aan. Ook Zolder, Optima en een behoorlijk versterkt Lummen mogen bovenaan verwacht worden.