Toernooidirecteur Roland Garros hoopt nog steeds op volle tribunes: “Willen de magie behouden”

Bernard Giudicelli, de voorzitter van de Franse tennisfederatie (FFT) en toernooidirecteur van Roland Garros, heeft maandag verklaard nog steeds te hopen op volle tribunes tijdens het Franse grandslamtoernooi. Hij nuanceerde wel door te zeggen dat de beslissing ligt bij de Franse overheid. Roland Garros werd omwille van de coronacrisis naar het najaar verplaatst en moet nu tussen 20 september en 4 oktober doorgaan.

“De optie die ik verkies is een Roland Garros met een maximum aan publiek”, aldus Giudicelli tijdens een ‘live’ op internet die werd georganiseerd door tennisser Gaël Monfils. “Maar we zullen ons uiteraard aanpassen aan de richtlijnen van de regering. Het is de overheid die beslist over het aantal toegelaten toeschouwers.”

“Een toernooi achter gesloten deuren willen we liefst niet, want zoals alle grote toernooien is ook Roland Garros steeds weer een interactie tussen spelers en publiek. Dat is de magie en die magie willen we absoluut behouden. Ik denk dat door de uitbreiding van het complex (in 2019 met de toevoeging van de court Simonne-Mathieu, red.) op z’n minst een beperkt aantal toeschouwers moeten kunnen toegelaten worden. De bescherming van alle spelers, toeschouwers en personeelsleden kan gegarandeerd worden.”

Het internationale tennis ligt sinds begin maart stil. Een herstart eind juli ligt momenteel op tafel.