Voormalig Braziliaans international Fred (36) steunt arme gezinnen met 600 km lange fietstocht

De voormalige Braziliaanse international Fred (36), die pas een contract heeft ondertekend bij Fluminense, is maandag in Congonhas - op 60 km van Belo Horizonte - begonnen aan een 600 km lange fietstocht naar de club in Rio de Janeiro. Met de ‘Ronde van Fred’, die vermoedelijk vijf dagen in beslag zal nemen, wil de ex-speler van Olympique Lyon 4.000 arme gezinnen aan onder meer voedingsmiddelen helpen.