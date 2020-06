Stefanos Tsitsipas gaat beter op zijn woorden letten in de toekomst: “Grootspraak die nauwelijks serieus te nemen viel”

De Griekse tennisser Stefanos Tsitsipas (21) gaat beter op zijn woorden letten. De huidige nummer 6 van de wereld deed na zijn eindzege bij de afsluitende ATP Finals in november in Londen een gewaagde uitspraak. Zijn doel voor 2020 was een grandslamtitel, zo liet hij destijds ambitieus weten. Een half jaar later geeft de getalenteerde tennisser echter toe dat hij in de Engelse hoofdstad in een overmoedige bui was na zijn fraaie triomf. “Ik heb mezelf daardoor onnodige druk opgelegd”, concludeert hij nu.

“Achteraf bezien was het grootspraak die nauwelijks serieus te nemen viel. Ik moet helemaal niet zo ver in de toekomst kijken en zeker niet zo snel heel hoog willen mikken. Ik moet het juist stap voor stap doen en niet te veel aan de toekomst denken. Ik kan me beter op het heden concentreren.”

Na de winst van de Zwitser Stan Wawrinka bij de US Open in 2016 hebben Novak Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer de grandslamtitels onder elkaar ‘verdeeld’. Tsitsipas wordt door kenners gezien als één van de grootste kanshebbers om de hegemonie van het supertrio in de vier grandslamtoernooien binnen afzienbare tijd te doorbreken. De jonge Griek wil zichzelf daarmee echter niet meer bezig houden.

“Ik moet leren op mijn kans te wachten. Ik heb het al zo vaak gezegd dat ik een grandslamtoernooi wil winnen dat het lijkt alsof er helemaal niets anders meer is in mijn leven. Dus daar houd ik nu mee op. Natuurlijk wil ik het nog heel graag, maar hoe meer je er over praat, des te kleiner wordt de kans misschien dat het ook echt gaat lukken. Ik wil nu meer relaxed zijn en van het proces genieten.”