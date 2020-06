Burgemeester Wim Dries van Genk tevreden met goede afloop in gijzelingszaak: “Gelukkig is de jongen ongedeerd”

Genk -

Burgemeester Wim Dries (CD&V) van Genk reageert maandag tevreden dat de ontvoering en gijzeling van een dertienjarige jongen goed afgelopen zijn. “Na 42 dagen kwam er vanmorgen een eind aan de ontvoering van een 13 jarige Genkenaar. Gelukkig is de jongen ongedeerd en is het belangrijk dat hij in alle rust en sereniteit de kans krijgt om deze zware gebeurtenis te verwerken”, zegt de Genkse burgemeester.