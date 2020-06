Braziliaanse club Vasco da Gama telt maar liefst zestien personen die besmet zijn met het coronavirus

16 spelers van Vasco da Gama - in het zwart - testten positief. Foto: AFP

De Braziliaanse voetbalclub Vasco da Gama heeft bij testen op het coronavirus opvallende cijfers laten noteren. Liefst 16 van de 43 testen leverden een positief resultaat op.

De zestien spelers werden in isolatie geplaatst. Drie van hen voelden zich al ziek. “Dit toont enkel maar aan dat wij de regels volgen en het virus zo snel mogelijk opsporen bij onze spelers”, verklaarde de club in een persbericht. “Zo kunnen we het coronavirus zo snel mogelijk een halt toeroepen.”

De spelers van de club uit Rio de Janeiro moesten maandag fysieke testen ondergaan. Er werd individueel getraind. Groepstrainingen zijn in Brazilië nog niet toegestaan.