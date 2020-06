Tijdens de coronacrisis gebeuren er uiteraard ook nog goede zaken. Zo is er in het Bali Safari Park in Indonesië op 9 april een schattige giraf geboren die vanaf nu met de toepasselijke naam ‘Corona’ door het leven moet. De zoo werd reeds in maart gesloten door de autoriteiten en mede daarom besloten de medewerkers om de giraf naar de pandemie te vernoemen.