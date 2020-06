Bij ons is het nog wachten tot minstens volgend weekend, maar in Nederland ging de horeca al op pinkstermaandag open. De terrasjes stroomden meteen vol met Belgen en hun typisch Belgische uitleg: “Hoe, mag dat niet?”

Maandag 1 juni om 12 uur mochten de cafés en restaurants in Nederland de deuren weer openen. En of dat een aanzuigeffect had. Even na twaalven zijn de parkings van centrum van Maastricht al quasi volzet ...