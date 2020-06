Okra Heilig Hart blijft dansen

Heilig Hart

Hasselt - De lockdown kon de leden van Okra Heilig Hart niet beletten om te dansen. Elke maandag loggen zo'n 30 leden in via het platform Zoom om online twee uurtjes te lijndansen.

Elke maandagnamiddag konden de leden van Okra Heilig Hart steeds hun hartje ophalen door een namiddag samen te lijndansen. Maar de lockdown probeerde daar een stokje voor te steken. Dat was echter zonder leesgeefster Anny en verantwoordelijke Roberta gerekend. Zij stelden voor om samen, via het populaire programma Zoom, online te dansen. Sindsdien loggen elke maandag meer dan 30 leden in om samen twee uurtjes dansplezier te bleven. "U merkt het, Okra-leden zijn geen voorbijgestreefde oudjes, maar moderne 55-plussers die open staan voor vernieuwing. Open, zoals het in de letter O van Okra staat", klinkt het. "Elke maandagnamiddag dansen wij dus online, maar in ons kot. Is dat niet geweldig?"