In het noordwesten van de Democratische Republiek Congo is een “nieuwe epidemie” van het ebolavirus uitgebroken. Dat heeft de Congolese minister van Volksgezondheid Eteni Longondo maandag gezegd. Op een persconferentie meldde hij dat er in Mbandaka, de hoofdplaats van de Evenaarsprovincie, inmiddels al vier personen zijn overleden.