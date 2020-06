Buurt geschrokken na invallen rond gijzeling: “We moesten weggaan van ons raam”

Houthalen-Helchteren -

De buurt waar de inval heeft plaatsgevonden reageert geschrokt. Er heerst veel angst. De meeste buurtbewoners die we spraken wisten niet wie in dat pand woont. Enkele buurtbewoners zijn ook boos omdat hun wijk door dit incident weeral slecht in de media verschijnt. Eén van de buren die erg onder de indruk is blijft zich maar afvragen wat juist de aanleiding is geweest van de inval. “Mijn man ging naar het toilet toen hij geluid hoorde dat van de straatkant kwam”, reageert een buur. “Veel politie was er te zien. Toen we aan het raam gingen kijken werden we weggejaagd door de politie. Ze riepen dat we moesten weggaan achter ons venster. Dat hebben we maar gedaan. Waarom zijn ze daar toch binnengevallen?”