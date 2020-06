Parijse Haute Couture modeweek gaat digitaal

De Parijse Haute Couture modeweek zal voor het eerst digitaal te zien zijn. De Franse Fédération de la Haute Couture et de la Mode zal op een speciaal videoplatform de modeshows verzamelen en voorzien van een schema.

Van 6 tot 8 juli zullen de modehuizen voor het eerst ook virtueel te zien zijn tijdens de Parijse Haute Couture modeweek. De federatie sloot daarvoor een akkoord met de Franse modehuizen om filmpjes van de shows te delen op een speciaal videoplatform. Ook zal er een schema opgesteld worden, dat de volgorde van de fysieke modeshows zal respecteren.

Uitgesteld

Slechts zestien modehuizen mogen deelnemen aan de coutureweek, die in het leven geroepen werd door de overheid en de Chambre Syndicale de la Haute Couture. Zo mogen onder meer Chanel, Givenchy en Dior hun creaties tonen. Via een aparte toewijzing mogen ook enkele internationale merken deelnemen zoals Fendi, Versace en Armani Privé.

De modehuizen krijgen allemaal de kans om deel te nemen aan de virtuele show maar niet iedereen is even happig. Zo lieten Armani Privé en Jean Paul Gaultier al weten dat ze hun show verplaatsen naar januari. Ook Givenchy stelt hun show uit omdat ze momenteel op zoek zijn naar een creatief directeur. Wanneer de show er dan wel komt, is voorlopig niet bekend.