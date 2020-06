Prins William over zijn angsten: “Als ik een speech moest geven, deed ik mijn lenzen uit”

In de meest recente documentaire van prins William op de Britse zender BBC praat de prins openlijk over zijn mentale gezondheid en angsten. “Als ik een speech moest geven, deed ik mijn lenzen uit”, zegt de prins. “Zo kon ik de gezichten van het publiek niet zien.”

In ‘Football, Prince William and Our Mental Health’ praat de prins met voetballers en fans uit het hele Verenigd Koninkrijk. De prins wil mentale gezondheidsproblemen, en dan specifiek bij mannen, uit de taboesfeer halen en confronteert tientallen mannen met de problematiek.

Om het goede voorbeeld te geven, neemt William ook zelf het woord. “Op sommige dagen en zeker als ik een speech moest geven, werd ik angstig”, zeg de prins in de BBC-documentaire. “Ook tijdens het opgroeien, werd ik ermee geconfronteerd.” Om zijn angsten de baas te zijn, deed de prins zijn lenzen uit. “Mijn zicht werd al snel minder goed en ik ging lenzen dragen. Als ik een speech moest geven, deed ik ze uit. Ik kon dan niemand zijn gezicht zien. En dat hielp, want alles werd wazig en ik kon niet zien of iemand mij aanstaarde.”