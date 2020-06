Hailey Bieber is geruchten over plastische chirurgie beu: “Stop met mijn foto’s te vergelijken”

Hailey Bieber, de vrouw van zanger Justin Bieber, wordt op videoplatform TikTok nog maar eens beschuldigd van plastische chirurgie. Zo vergelijken verschillende accounts foto’s van het model en geeft een plastische chirurg zelfs duiding bij ‘enkele ingrepen’.

Al jaren wordt Hailey achtervolgd door geruchten over plastische chirurgie. Het jonge model ontkende altijd met klem dat ze ook maar iets liet veranderen aan haar lichaam en is het nu meer dan beu: samen met haar echtgenoot Justin Bieber dreigde ze een rechtszaak aan te spannen tegen de plastisch chirurg uit de filmpjes op TikTok.

De man, dokter Daniel Barrett, vergelijkt op het platform twee foto’s van Hailey en wijst vooral op de veranderingen aan haar neus. Maar daar blijft het niet bij. Hailey zou, volgens Barrett, ook haar kaaklijn, kin en lippen hebben laten vullen. Daarnaast zou ze ook een facelift ondergaan hebben.

Onrealistisch

Nonsens aldus het model en daarom dreigt ze volgens het Amerikaanse E! News met een rechtszaak tegen Barrett. De dokter laat het niet meteen aan zijn hart komen en benadrukt dat hij geen wrok koestert tegenover het koppel. “Het is belangrijk om eerlijk te zijn over plastisch chirurgie”, zegt hij. “Ook moeten we mensen goed inlichten over het gebruik van esthetische chirurgie. Met de video wilde ik Hailey niet aanvallen, ik wilde alleen maar uitleg geven over haar ingrepen.”

Hailey vraagt ondertussen om de foto’s niet langer met elkaar te vergelijken. “Ik werd toen opgemaakt door professionele make-upartiesten. Die foto’s zijn geen exacte weergave over hoe ik er doorgaans uitzie. Ik heb mijn gezicht helemaal niet laten bewerken. Stop met onrealistische foto’s te vergelijken.”