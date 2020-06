Interactieve kaart ontwart het kluwen: waar kan je deze zomer op vakantie?

We zullen deze zomer misschien niet eender waar naartoe kunnen gaan, maar reizen zal wel mogelijk zijn. Maar weet je weg maar eens te vinden tussen al die reisadviezen. Daarom lanceert Neckerman een interactieve kaart die per land de veiligheidsmaatregelen toont, en laat zien of Belgen er welkom zijn of niet.