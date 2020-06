De laatste 24 uur werden 136 besmettingen en 25 nieuwe ziekenhuisopnames geregistreerd in ons land. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 58 517.

In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 807 patiënten opgenomen. Op intensieve zorgen liggen in totaal 163 patiënten, dat ...