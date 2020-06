Naomi Campbell (50) gezicht van wereldwijde make-upcampagne

Topmodel Naomi Campbell is op haar vijftigste het gezicht geworden van een wereldwijde campagne van het Amerikaanse make-upmerk Pat McGrath Labs. De Britse wordt het gezicht van de nieuwe ‘Divine Rose’ collectie.

Campbell en McGrath zijn geen onbekenden voor elkaar. Al meer dan 25 jaar werken ze samen tijdens de internationale modeweken, catwalkshows en magazines. In de eerste video van de ‘Divine Rose’ collectie wordt het topmodel omringd door rode rozen. De collectie bestaat uit verschillende lippenstiften en oogschaduwpaletten.

Het make-upmerk viert dit jaar ook zijn vijfde verjaardag maar McGrath maakte al langer furore met haar werk tijdens de modeshows van Alexander McQueen en John Galliano. “Het is een eer om officieel het eerste gezicht te zijn van de campagne”, zegt Campbell in een videogesprek. “Pat is voor mij familie, ze is al sinds het begin van mijn carrière in mijn leven.” Ook Pat kan haar geluk niet op. “Je kan Naomi haar schoonheid met niets vergelijken maar haar legendarische loyaliteit maakt haar pas echt speciaal.”