Chris Durkin neemt vandaag vliegtuig vanuit geteisterde VS: “Oefenveld lonkt eindelijk”

Vanaf vandaag sijpelen de buitenlandse Kanaries weer met mondjesmaat binnen in Sint-Truiden. Zo landt Chris Durkin weer op Haspengouwse bodem, na enkele weken in de VS. “Honderdduizend COVID-doden hier, dat is beangstigend. Maar ikzelf verkeer in optimale conditie. Hard voor gewerkt”, aldus de talentrijke Amerikaan van de Kanaries.