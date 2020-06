VIDEO. “Halfdronken” Jos Heyligen geeft interview na bekerwinst THOR Waterschei

Vandaag dag op dag veertig jaar geleden, op 1 juni 1980, pakte THOR Waterschei als eerste Limburgse club de Belgische beker. De hoofdrol was weggelegd voor Jos Heyligen, die kort voor tijd een vrijschop voorbij Jean-Marie Pfaff trapte. Na afloop moest hij naar de toenmalige BRT voor een studiogesprek met Carl Huybrechts. “Niet simpel, want ik had tijdens de ereronde al redelijk wat alcohol achterover gekapt”, vertelt Heyligen daarover. Bekijk hier zijn “halfdronken” interview.