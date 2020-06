Sergio is stilzitten door corona beu: eerste nieuwe album in 18 jaar, online concerten én een e-shop

Sergio is het stilzitten beu: nu zijn concertagenda door het coronavirus volledig weggevaagd is, lanceert de zanger zijn eerste nieuwe album in 18 jaar, online concerten en een e-shop. “Misschien wordt alles een flop, maar dan heb ik het tenminste toch geprobeerd”, zegt hij in Het Laatste Nieuws. “Want ik blijf niet langer op mijn gat zitten.”

90 concerten stonden er dit jaar gepland in de agenda van Sergio. “Die worden door corona nu allemaal geannuleerd of verzet naar een latere datum. Niemand weet hoelang dit spelleke nog gaat duren, maar ik wilde niet langer op mijn gat blijven zitten”, zegt hij. “Daarom lanceerde ik met mijn zoon een nieuw initiatief: de website www.stealthedeal.be. Van drank, over kledij, tot bureaustoelen of zelfs handgel. Een beetje zoals bol.com, maar dan iets kleinschaliger. (lacht) Deze webshop is een gok. Dit kan een appeltje voor de dorst worden, maar ook een dikke flop. We zien wel.”

Zal daar ook te koop zijn: de nieuwe verzamel-cd ‘Ik ben Sergio’, met al zijn hits uit het verleden. “Gesigneerd, natuurlijk. (lacht) En ik ga ook online concerten aanbieden: wie voor een bepaalde som koopt, krijgt zo’n online concert van drie gekozen nummers erbovenop. Een gloednieuw concept en toch een manier om deze zomer op de planken te kunnen staan.”