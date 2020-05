Grote zoekactie naar mogelijk vermist kind in water van natuurreservaat

Beveren - De brandweer houdt zondagavond een grootschalige zoekactie naar een vermist kind in het water van natuurreservaat Groot Rietveld in Kallo (Beveren). Een voorbijganger had naast het water natte kledij gevonden van een kind van drie à vier jaar. Van het kind zelf was er geen spoor.

Ook niemand anders was ter plaatse. Omdat het vermoeden bestaat dat het kind in het water is beland, zijn de hulpdiensten massaal het water aan het doorzoeken. Alle beschikbare duikers van de Hulpverleningszone Waasland werden opgeroepen.