Legendarisch kunstenaar Christo (84) is overleden

De legendarische Bulgaarse kunstenaar Christo is op 84-jarige leeftijd overleden in zijn huis in New York. Dat meldt zijn entourage op zijn website.

Christo is bekend om zijn ingepakte landschappen, die hij samen met zijn partner Jeanne-Claude Denat de Guillebon uitwerkte. Zo verstopte het kunstenaarskoppel in 1985 de Parijse Pont Neuf in 13 kilometer touw, 12 ton stalen kettingen en meer dan 40.000 vierkante meter weefsel. Tien jaar later werd de Berlijnse Reichstag ingeduffeld.

Jeanne-Claude overleed in 2009. In een statement op zijn website zegt zijn entourage: “Christo heeft een gevuld leven geleid, niet alleen door te dromen wat onmogelijk leek, maar ook door het te realiseren. Het werk van Christo en Jeanne-Claude bracht mensen samen in gezamenlijke ervaringen over de hele wereld. Hun werk leeft voort in onze harten en in onze gedachten.”

Arc de Triomphe

Zijn entourage laat weten dat het eerstvolgende project van Christo, een ingepakte Arc de Triomphe in Parijs, doorgaat. “Christo en Jeanne-Claude hebben altijd duidelijke gemaakt dat hun niet afgewerkte kunstprojecten moeten voortgezet worden na hun dood. Daarom zit de Arc de Triomphe in Parijs nog steeds op schema voor september 2021.”

Christo en Jeanne-Claude gingen steeds op zoek naar unieke buitenlocaties, zodat een publiek of stad volledig én gratis werd betrokken. Het extreemste voorbeeld is Surrounded islands uit 1983, waarbij ze in naam van de kunst elf eilanden in Miami omsingelden met roze zeilen.

Foto: Photo News

Foto: AFP

Foto: Photo News