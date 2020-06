Rijzende ster Aster Vranckx (17): “Leuk, al die belangstelling, maar ik ben niet snel onder de indruk”

Hij was wat mollig, speelde tot zijn veertiende bij provinciale ploegen en keek amper naar voetbal. Toch deed Aster Vranckx (17) dit seizoen veel monden openvallen. Hij kwam bij KV Mechelen slechts tien matchen in actie, maar dat volstond om begeerd te worden door half Europa. Vranckx ontpopte zich van rups tot vlinder, maar is rustig. “Normaal blijf ik in Mechelen, hoor.”