Dé vraag voor de volgende regering: wie betaalt de coronarekening?

Hoe zorgen we er straks voor dat we alle coronamaatregelen geen generaties lang met ons meeslepen? Dat wordt straks dé vraag voor de regeringsonderhandelingen. Iedereen is het erover eens dat er een stevig relanceplan nodig is, maar de vraag hoe we dat gaan betalen, is er een voor later. En daar wringt het schoentje, want over het hoe zijn de partijen intens verdeeld.