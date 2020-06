William en Kate dienen klacht in tegen hun “favoriete” royaltymagazine na “misselijkmakend” artikel

De Britse prins William en zijn echtgenote Kate Middleton hebben klacht ingediend tegen het royaltymagazine Tatler. Dat stond nochtans bekend als het “favoriete” blad van het koppel, maar een reeks leugens over de prinses maakt nu een einde aan die liefde. Dat schrijft de Daily Mail.

Advocaten van William en Kate zouden een brief naar Tatler hebben gestuurd met daarin de eis om een profiel van de prinses onder de titel ‘Catherine the Great’ offline te halen. Dat artikel bevat volgens het koppel namelijk “een reeks onjuistheden en foute voorstellingen”. Het paleis zou met name “woest” zijn over de beweringen dat Kate “uitgeput is en zich gevangen voelt” omdat ze meer werk heeft door de breuk tussen prins Harry en zijn echtgenote Megham Markle en de rest van de koninklijke familie.

“Het hele artikel staat vol leugens”, reageert een bron dichtbij de familie in de Daily Mail. “Dat de prinses overweldigd wordt door haar werk, of dat prins William geobsedeerd zijn schoonmoeder Carole: klopt allemaal niet. Het is belachelijk.”

Kritiek op gewicht

Ook kritiek op het gewicht van de prinses zou slecht gevallen zijn. In het artikel wordt namelijk gezinspeeld op de eetstoornissen van prinses Diana, de moeder van prins William. “Kate is gevaarlijk mager, net als prinses Diana”, schrijft de auteur daarover. “Dat is zo’n extreem wreed en pijnlijk verwijt”, reageert de bron van de Daily Mail daarop. “Het is misselijkmakend, seksistisch en vrouwonvriendelijk. Tatler mag dan wel denken dat het immuun is omdat het gelezen wordt door de koninklijke familie, maar dat klopt niet.”