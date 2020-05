Tweejarig meisje overleden na ongelukkige aanrijding door papa: “Iedereen hier is erg aangeslagen”

Oostduinkerke -

Een tweejarig meisje is zaterdagmiddag overleden bij een bijzonder tragisch ongeval in vakantiepark Oostduinkerke aan zee. De papa van het kind reed traag achteruit met de wagen en raakte het meisje dat zich in de dodehoek bevond. “Iedereen is hier erg aangeslagen”, zegt een andere tweedeverblijver in het park.