Topman Horeca Vlaanderen: “In het begin van de lockdown waande ik me in ‘The Walking Dead’”

At last. De horeca heeft van de regering een steunplan gekregen. Het is een zoete zegepraal na een emotionele periode voor Matthias De Caluwe. De topman van Horeca Vlaanderen zag door het coronavirus niet alleen 60.000 horecazaken dichtgaan, hij verloor ook zijn vader na een korte strijd tegen kanker. Maar moeheid? Toch maar lekker niet. “Ik ga door tot het einde.”

LEES OOK. Van btw-verlaging tot sluitingsuur: steun- en veiligheidsmaatregelen voor de horeca

Of we het over de getroffen horeca kunnen hebben en niet over hem. En of hij mag beginnen met een statement ...