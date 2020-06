Mysterie rond vermoorde Belgische zakenman (45): “Waarom had Belg twéé paspoorten op zak?”

De 45-jarige Belgische zakenman die vrijdagnacht in Athene werd doodgeschoten, had volgens de Griekse media twéé Belgische paspoorten op zak. Wellicht zijn ze allebei vals. Zijn Franse echtgenote die met hem in Griekenland was, was niet op de hoogte van zijn dubbelleven. De Griekse politie heeft nu contact gezocht met de Belgische federale politie, in de hoop het raadsel op te lossen.