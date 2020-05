Anouk gaat vrijwillig in quarantaine en zondert zich af van gezin

Nu ook in Nederland de lockdownmaatregelen stelselmatig versoepeld worden, is zangeres Anouk, die zelf zware astma heeft, er niet gerust op. Na diverse gesprekken met haar longarts heeft ze daarom besloten geen enkel risico te nemen en (opnieuw) in quarantaine te gaan. Zelfs haar eigen gezin zal ze de komende weken mijden.

Anouk zat eerder al anderhalve maand - onvrijwillig - in quarantaine in Marokko. Ze zat daar op het moment dat het land in lockdown ging, en raakte zes weken lang niet meer thuis. Ondertussen is de Nederlandse ...