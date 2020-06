Pedro Elias en Wesley Sonck, het olijke duo van ‘De Container Cup’: “Onze eerste test was rotslecht”

In een zee van corona-ellende op televisie was De Container Cup op Vier de voorbije weken één piepklein eilandje van plezier. Met dank aan commentatoren Wesley Sonck en Pedro Elias. Dat half Vlaanderen vijf weken lang massaal geboeid bleef kijken naar een gewichthefster op een spinning fiets of een schaatser op een roei­machine was in grote mate de verdienste van het commentaarduo. “Onze eerste test was rotslecht. Ik dacht toen: het wordt niks met dit programma.”