Dit zijn de 100 beste zomerwijnen van 2020, en je vindt ze allemaal in de supermarkt

Wegens coronaperikelen een dikke maand later dan gewoonlijk: de 100 Beste Zomerwijnen editie 2020. Maar wel de meest complete ooit. Omdat alle zomerwijnen, zowel nieuwe referenties als de meest recente jaargangen, vandaag op het schap staan. Bij ons geen oude wijn in nieuwe zakken, geen oude jaargangen, maar wel kraakvers zomerplezier. Oordeel zelf: wit en rosé zijn quasi uitsluitend van 2019 en ook in rood al flink wat 2019 in onze selectie. Zoals altijd vatten wij voor u de belangrijkste trends samen, maar één steekt er torenhoog bovenuit: 2019 is het jaar van de rosé!