“Mercedes is als enige gekant tegen sprintrace met omgekeerde startopstelling”

Mercedes is de enige Formule 1-renstal die zich verzet tegen het plan om een sprintrace in te voeren op de circuits waar straks twee weekends achter elkaar een Grote Prijs wordt gehouden. Vooralsnog zijn dat volgens de geplande kalender na de coronatijd Oostenrijk en Groot-Brittannië. Die sprintrace vervangt in het tweede weekend de kwalificaties.