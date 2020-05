Eén op de drie Limburgse gemeenten al vijf dagen coronavrij, maar plotse stijging in Tongeren

Hasselt - In onze provincie zijn er de afgelopen twee dagen 30 nieuwe besmettingen bijgekomen. Vandaag is er sprake van 17 nieuwe gevallen, gisteren waren er dat 13. Eén op de drie Limburgse gemeenten zijn al vijf dagen coronavrij. Opmerkelijk: Tongeren heeft op vijf dagen tijd 17 nieuwe besmettingen, al is het niet meteen duidelijk waar die zich situeren.

Over het hele land waren er de afgelopen twee dagen 320 nieuwe besmettingen, waarvan 30 in Limburg. Vandaag was er in onze provincie sprake van 17 nieuwe positieve gevallen, gisteren waren er dat 13. Daarmee duiken we in Limburg twee dagen op rij onder de grens van twintig nieuwe besmettingen. Vrijdag waren er nog 28 nieuwe positieve gevallen, donderdag 23. Opvallend is dat één op de drie Limburgse gemeenten al vijf dagen coronavrij zijn.

Zo was er sinds 26 mei geen enkele nieuwe besmetting meer in Alken, Borgloon, Bree, Halen, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Heers, Herk-de-Stad, Kinrooi, Kortessem, Lommel, Lummen en Voeren.

Vooral voor Alken - nog altijd de zwaarst getroffen gemeente van het land - is het een opsteker dat er al vijf dagen op rij geen enkele inwoner besmet is geraakt. In het zwaar getroffen Haspengouw heeft ook Borgloon al vijf dagen geen nieuwe besmettingen, in Nieuwerkerken en Gingelom was er op vijf dagen slechts één nieuw positief geval. Kinrooi, waar al 24 dagen lang geen enkele inwoner positief testte, blijft de beste leerling in Limburg.

Plotse stijging in Tongeren

Opvallend is dat in een aantal Limburgse gemeenten net een nieuwe opstoot van het virus te zien is. Zo waren er de afgelopen vijf dagen het hoogste aantal nieuwe besmettingen in Tongeren: liefst 17 in totaal. Waar die plotse stijging van nieuwe gevallen in Tongeren vandaan komt, is niet meteen duidelijk.

Ook Houthalen-Helchteren kende op vijf dagen 12 nieuwe besmettingen, al is daar een link met de uitbraak van corona in het asielcentrum. Daarnaast waren er de afgelopen vijf dagen ook heel wat nieuwe besmettingen in Sint-Truiden (10), Heusden-Zolder (8) en Hasselt (7).

Sint-Truiden telt nog altijd het hoogste aantal besmettingen (682), gevolgd door Hasselt (602) en Genk (529). Genk, de tweede grootste stad van Limburg wat betreft inwonersaantal, kende de afgelopen vijf dagen wel slechts twee nieuwe besmettingen.

Over heel Limburg raakten nu al 6.222 inwoners met zekerheid besmet met het coronavirus, oftewel 72 op 10.000 mensen. Ter vergelijking: de meest gespaarde provincie van ons land, Waals-Brabant, is met 36 op 10.000 besmette inwoners maar half zo hard getroffen als Limburg. Na Limburg gaan Luik (62 op 10.000 besmet), West-Vlaanderen (56 op 10.000 besmet) en Brussel (50 op 10.000 besmet) het zwaarst gebukt onder deze coronacrisis.

Twee nieuwe overlijdens

Over het hele land stierven er de afgelopen twee dagen opnieuw 37 mensen aan het coronavirus. Vandaag was er sprake van 23 nieuwe overlijdens, gisteren 14. Het coronavirus eiste in ons land daarmee al 9.467 slachtoffers.

In de Limburgse rusthuizen stierven afgelopen twee dagen twee rusthuisbewoners met een coronabesmetting, waarmee het totaal in onze rusthuizen op 522 sterfgevallen komt: 111 van hen waren met zekerheid besmet met het coronavirus, de andere 411 overleden rusthuisbewoners hadden een vermoedelijke besmetting.

Tijdens dit pinksterweekend bereikten ons maar van drie van de zeven Limburgse ziekenhuizen cijfers. Maar zowel in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder als AZ Vesalius in Tongeren waren er de afgelopen twee dagen geen nieuwe corona-overlijdens te betreuren.