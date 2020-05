Straffe toeren op z’n 43ste: Sven Nys maakt indruk met trainingsvideo’s

Sven Nys blijft ook op z’n 43ste een geweldige atleet. Dat bewees de ex-wereldkampioen veldrijden met enkele imponerende video’s op zijn Instagram-pagina. “Een voorbeeld voor veel sporters”, klonk het in de reacties. Mensen vroegen zich ook af wat de papa van Thibau Nys zou gepresteerd hebben in De container cup, waarbij zijn zoon als 8ste eindigde.

Sven Nys is als voormalig topsporter in deze coronacrisis fel bezig met bewegen. Hij zit zelf heel veel op de fiets en moedigt mensen aan om in actie te schieten. “Fantastisch om bevestiging te krijgen in coronatijd dat bewegen het beste medicijn is tegen infecties”, tweette hij vorige maand nog met een video van zichzelf op de fiets. “De komende jaren zal ik niet alleen mezelf maar ook anderen nog meer motiveren om extra te gaan bewegen.”