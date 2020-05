Wereldkampioene verspringen Mihambo gaat in VS bij Carl Lewis trainen

De Duitse wereldkampioene verspringen Malaika Mihambo gaat deze zomer in de leer bij Carl Lewis. In augustus trekt ze naar Houston om er te gaan trainen met de negenvoudige olympische en achtvoudige wereldkampioen.

“Hij is de atleet van de voorbije eeuw”, zegt de 26-jarige Mihambo in Bild am Sonntag. “Kijk naar de geschiedenis van het verspringen. Hij was ook een uitstekende sprinter. Ik heb daar bewondering voor.”

De Duitse met Tanzaniaanse roots wil zich onder de vleugels van de 58-jarige Lewis, die ze onlangs leerde kennen tijdens een online-evenement, “verder ontwikkelen als atleet en als mens”. “Ik krijg er de ideale omstandigheden om dat te doen. Met Leroy Burrell als sprinttrainer is er nog iemand bij van wereldniveau. Ik kan heel veel van hen opsteken.”

De wereldkampioene van Doha 2019 zal in Houston trainen en leven. “Ik hou van talen en kijk ernaar uit om mijn Spaans bij te schaven”, zegt ze, verwijzend naar de grote Spaanstalige gemeenschap die in Houston woont.