NBA-speler Jaylen Brown leidt protest in Atlanta na dood van George Floyd: “Onze stemmen moeten gehoord worden”

De Amerikaanse basketballer Jaylen Brown van Boston Celtics heeft na een autorit van 15 uur meegedaan aan een vreedzaam protest in Atlanta, naar aanleiding van de dood van George Floyd. De 23-jarige Brown was vanuit Boston naar de staat Georgia gereden, waar hij zelf vandaan komt. Via Instagram deed de basketballer, vicevoorzitter van de spelersvakbond van de NBA, verslag van het protest dat hij leidde.

“Dat ik een bekendheid ben, een NBA-speler, wil niet zeggen dat ik niet mag meepraten. Boven alles ben ik een zwarte man en lid van deze gemeenschap”, aldus Brown, die in Atlanta gezelschap kreeg van Malcolm Brogdon, basketballer van Indiana Pacers en ook lid van de spelersvakbond. “We vragen aandacht voor het onrecht dat we om ons heen zien. Dat is niet oké. Wij zijn jonge mensen, er moet geluisterd worden naar ons verhaal. Onze stemmen moeten gehoord worden. Ik ben 23 jaar, ik weet niet alle antwoorden. Maar ik voel ook wat iedereen voelt.”

Brown droeg een microfoon en een bord met daarop de tekst ‘I can’t breathe’, de woorden die Floyd begin deze week in Minneapolis meerdere keren uitsprak toen een blanke agent hem minutenlang met een knie in zijn nek tegen de grond drukte. De zwarte man overleed even later. Het leidde tot een storm aan protesten en rellen in de Verenigde Staten. Het protest in Atlanta verliep vreedzaam, al werden wel drie mensen opgepakt. Volgens Brown gebeurde dat zonder reden.